太平洋高壓減弱各地有雨 高溫34度、防過量級紫外線

2019-09-15 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕今日由於太平洋高壓持續減弱，迎風面降雨會比昨天更廣，東北部地區有短暫陣雨，北部地區、花蓮、台東及恆春半島亦有小範圍短暫陣雨，各地白天高溫則在31至34度。

今日清晨中南部地區受局地環流影響，有機會發生局部短暫陣雨，午後熱對流影響範圍擴大，嘉義以南及各地山區都要注意午後熱對流可能伴隨而來的短時強降雨、雷擊、強陣風等現象。氣溫方面，各地晨間低溫約25至28度，白天高溫則在31至34度間，白天紫外線指數易達過量甚至危險級，民眾外出活動時需注意防曬並多補充水份。

空氣品質部分，今日環境風場為偏北風，中部以南位於下風區域，污染物易累積，午後須留意光化作用致臭氧濃度上升，雲嘉南局部沿海地區則須留意揚塵現象；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週一（16日）台灣附近水氣偏多，東北部地區有短暫陣雨，北部、花東及恆春半島亦有小範圍短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南及各地山區有局部短暫雷陣雨；天氣悶熱，各地高溫在31至35度間。週二（17日）水氣稍微減少，但北台灣仍有小範圍短暫陣雨，花東及恆春半島也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部及各地山區有短暫雷陣雨；各地偏悶熱。

週三至週六（18日至21日）受低壓帶影響，大氣環境不穩，北部、東半部地區及恆春半島有些許降雨，中南部地區雲量亦增多，午後易有雷陣雨；北部及東半部因降雨高溫略降至30至32度間，中南部地區高溫仍可達32度以上。

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