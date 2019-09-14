青創辦公室？旅館？ 鳳山火車站開發起爭議

2019-09-14 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山火車站開發大樓原定今年底前動工，鐵路管理局（鐵路局）近來要求鐵道局將與地方說好的青創辦公室，修改設計旅館硬體設施，整體工程將延後至明年動工，地方質疑鐵路局還沒營運，先唱衰台灣文創產業；旅館業者質疑與民爭利，高雄旅館市場供過於求，鐵路局應發展青創產業，才能帶動地方觀光發展。

鐵路局表示，依據鳳山周邊地區的分析及潛在投資意願市場調查，目前有旅館使用的意見，明年展開正式招商作業規劃，增加旅館使用項目，讓未來青創辦公室，也能有旅館使用，將視招商需求，做變更設計，已協調鐵道局預留旅館設計，強調不變更都市設計審議內容，也不影響完工期程，高雄火車站也會興建旅館大樓。

鐵道局將於鳳山火車站興建6+10層「空中鳳城」開發大樓，承諾以在地產業、市民空間為構想，規劃文創青創、百工百貨等，打造全國首座電影院、市民運動中心、停車場三合一的火車站，將扮演地方發展的火車頭，原定今年底前動工、111年底完工。

鐵路局近來未經地方同意，以招商市場分析有旅館意見為由，要求鐵道局將4到9樓的青創辦公室，修改設計預留旅館硬體設施，大約要花3個月到半年，造成工程將延後至明年動工、112年6月完工。

在地協會「高雄好過日」常務理事李雨蓁認為台鐵應負起社會責任，摒除想省麻煩的包租公心態，她認為政府要做的事就是為地方帶進人潮，唯有發展青創產業，打造鳳山文創地標，形成產業聚落，才能帶動地方發展，周邊旅館自然會蓬勃發展。

曹公里長翁國忠質疑台鐵自導自演，辦會勘、開會要里長背書，講好卻又不採用，要求維持地方原意，規劃青創辦公室吸引人潮，才能發展在地產業，最符合大家期待。

北門里長謝秀霞質疑台鐵誠信有問題，未經地方同意，擅自變更說明會決議，且承諾要做青創產業，還沒試就想推旅館，是唱衰台灣文創產業、扼殺年輕人的創意，難道鳳山要發展旅館文化嗎?還把責任推給廠商意見，尤其在地旅館業者辛苦經營，政府應該照顧產業，豈能與民爭利?

西子灣大飯店董事長莊茂進應營事業分布三民、鳳山區，他認為高雄旅館市場目前供過於求，火車站大樓規劃辦公大樓，地利之便比較有商機，鐵路局發展青創產業，打造大樓型駁二特區，更勝於旅館產業，也能避免與民爭利。

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