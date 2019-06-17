鳳山火車站南北交通動脈 月底完工

2019-06-17 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府推動鳳山火車站開發案，計畫周邊開闢6條道路，其中曹公路往文衡路等2條道路預計本月底完工，打通車站南北交通動脈，並同步啟用停車場，整體開發案今年底完工，將創造60億元土地市值。

高雄鐵路地下化通車，市府推動鳳山火車站開發案，計畫周邊開闢6條道路，包括中正路拓寬20米道路工程等，尤以火車站大門前的曹公路打通至文衡路最受矚目，地政局將拓寬為20米大道，目前工程如火如荼趕工，預計本月底完工。

值得一提的是，鳳山火車站是高市首座結合停車場的火車站，整個站體長達300公尺、寬70公尺，一度因牴觸戶協調受阻，迄今無法啟用地下停車場，地政局勇於承擔，持續與牴觸戶協調，新闢和平路通往火車站地下停車場道路，也將於本月底完工。

地政局指出，未來民眾開車可走曹公路接和平路至地下停車場；台鐵因應地方停車需求，規劃地下3層停車場，可提供1320個停車位，包括250個汽車停車位、650個機車位、420個自行車位，將於本月底首度啟用。

地政局表示，其餘中正路等4條道路預計今年底完工，過去鳳山火車站腹地狹小，隨著周邊6條道路完工，解決地方交通瓶頸，以5億元開發經費，創造土地總市值60億元。

地政局說，未來台鐵開發大樓完工，打造全國首座結合電影院、市民運動中心的火車站，將扮演地方火車頭，帶動鳳山觀光發展。

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