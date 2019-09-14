侯友宜視察五股泰山颱風防汛 同吃便當感謝人員犧牲假期

2019-09-14 14:44

〔記者周湘芸／新北報導〕第16號颱風「琵琶」模擬路徑較前2天更趨明朗，新北市長侯友宜今趁中秋假期一早到五股、泰山等易積淹水地區視察相關工程，為防災整備重點場所做準備，同時也慰問連假值班的同仁，感謝他們的付出。

侯友宜今與水利局、當地民代和里長進行防汛視察工作，會後更與里長、工程人員一同吃便當，感謝他們犧牲假期辛苦付出。侯表示，工程的過渡期難免會影響到民眾生活品質，希望民眾多多體諒，會用最快的速度、最好的工法解決，讓大家的生活環境變得更好。

水利局長宋德仁表示，五股區成州國小至洲子洋地區雖設有水門，但雨勢過大仍會出現回淹問題，現完成設計的五股成州抽水站已連2次流標，希望盡速完成招標工作，解決當地積淹水問題。另外，針對泰山區貴子坑溪因流速緩慢造成淤積及惡臭，現已規劃排水改善工程，第一期於8月2日開工，二、三期預計爭取前瞻計畫。

水利局表示，新北市轄內共82座抽水站、335台抽水機組、18座橫移門977扇水門，目前已和各轄區公所持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤工作，並於分洪道、低地排水設施進行自主檢查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法