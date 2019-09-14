民怒「一等就是7年」 花蓮美崙多區域污水下水道未接管

2019-09-14 09:39

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣污水下水道系統截至目前總處理戶數達5萬多戶，處理率約65％，但有居住在花蓮市美崙地區的居民反應，縣政府遲遲未施作，「一等就是7年」；縣議員楊華美接獲陳情後，會同建設處人員前往現勘，發現美崙區域工程完工率不如預期。縣府表示，已向內政部營建署申請經費，補做過去工程未施作區域。

中美十二街王姓住戶說，多年前聽聞政府將施作下水道接管工程時，隨即自發將房子後巷退縮，空出75公分的工程施作空間，等待政府工程施作，但一等便是7年，遲遲沒有動靜。

縣議員楊華美在接獲多名住戶陳情後，會同縣府建設處下水道科、民政里長及工程單位代表，至中美十二街、化道路兩地現勘，發現確實有多條巷弄並未施作污水下水道接管工程，由於雨水和污水未分流，也造成部分街道和庭院每逢大雨就會淹水。

楊華美說，污水下水道工程同時具有環保、防災等多功能意義，是重要的基礎建設工程，除督促縣府應儘速辦理補做外，在民眾陸續反應陳情下，行政單位也應在工程施作前辦理說明會，住戶有了解工程施作細項的權利義務。

縣府建設處下水道科表示，經查閱圖面確認，美崙地區還有多區域尚未施作污水下水道工程，已發包工程的完工率也不如預期，今年已向內政部營建署申請經費，辦理「花蓮市及吉安鄉地區用戶接管開口契約」，暫以600戶為上限，補做過去工程未施作區域，如實際需求超過預算，也會持續跟中央申請經費處理。

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