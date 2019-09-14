牙齒亂補、浮報健保 牙醫怒了：請患者「監督」醫師

2019-09-14 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕一名牙醫師日前（11日）在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己診所每個月至少收到10起潦草處置的案例，卻在病患的健保紀錄上發現被報了好幾千塊的申報項目。讓這名牙醫師忍不住痛批，有太多無良的牙醫師未對患者進行妥當、完整的診療，就謊報、浮報健保，簡直就是將健保制度當提款機。

根據該則貼文，這名牙醫師表示，患者有得到妥善治療的權利，同樣也有嚴格監督醫師的義務。並提醒民眾，在看完診後，可以向醫師詢問該次健保處置所申報的項目、以及收據上健保點數的意思，也可以打電話到健保卡背面的0800專線詢問，甚至發現不妥，更可以逕行向健保單位檢舉。

這名牙醫師指出，大多數的民眾不知道，補蛀牙在外觀上不得有2種以上不同的材料。而1顆牙齒上會同時存在銀粉和樹脂的情況，就是因為某些牙醫師偷懶只補一半。正確的處置應當是，把全部補的材料跟蛀牙區一併去除，再完完整整的只用1種材料為牙齒復形。

這名牙醫師更指出，醫療處置是有「保固」，例如補蛀牙有1年半的期限。意思是，只要在1年半內，蛀牙被補的牙位出現任何問題，醫師都必須在不能再申報健保的情況下，為病患進行處理。

文末，這名牙醫師謙虛表示，醫師也跟各行各業一樣，辛勤工作、努力過生活，並沒有比較高尚。然而醫師有沒有堅守職業道德，卻會對患者的健康影響重大、深遠。最後也呼籲民眾，「也麻煩大家多多提醒大家，但願早日驅除『禍害醫師』」。

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