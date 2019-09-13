驚！9月售出iPhone新機 好市多自爆8月下旬就已過保

民眾在9月6日至北部一間好市多購買iPhone XR手機，12日辦理退貨時被告知已過保固。（圖擷取自爆料公社）

2019-09-13 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今（13）日在臉書指出，北部一間好市多（Costco）販售過保固期的iPhone XR手機，他指出，手機在9月6日購入並於同月12日在未開封情況下辦理退貨，竟被店家指出手機在8月24日就過保了。

民眾將事情經過貼上臉書社團「爆料公社」，並附上退貨單影本以資證明，當中能見他在本月12日於台灣北部某間好市多辦理退貨，退貨物品為iPhone XR 256G手機，單價為3萬385元，他表示，9月6日（週五）上午因手機損壞，當天下午前往好市多購買新機，不料舊手機突然恢復正常，因此決定要將新機退貨。

民眾提到，在中秋連假前每日因工作不便前去退貨，在連假開始前一天（12）日至關渡好市多退貨，不料櫃台服務人員請主管驗機，結果卻是「這支手機已經動過了」，但民眾反應：「連盒子（都）沒打開過」，接著得到「手機明明就在8/24過保了」的回覆。

民眾向好市多強調，手機是在9月6日購入的，對方也無法解釋怎麼會這樣，因此質疑「我沒有來退貨（的話），我就買了一支別人退貨的手機是嗎？」雖有取回退款，但對於整起事情經過感到無言以對。

根據《東森新聞》報導，手機通訊業者指出，民眾買到的「新機」可能被插過SIM卡、連上網路，才會出現過保的問題，但賣場聲稱該手機不可能有被使用過，卻並無多解釋這起案例是為何發生。

不少網友得知此事後，紛紛留言指出「你該慶幸你在好市多買，其他通路，連退的機會都」、「這兩天才再想要買的，這樣就......」、「遇到這種事還真衰耶」、「就是拿到上組客人的退貨機，結案」、「這.....可以確定，有人偷天換日了」、「XR還沒出一年，神主管」。

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