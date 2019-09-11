嚇壞！鄰桌女學童怨薯條軟 父竟回：跟XX一樣不好吃？

2019-09-11 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾繼日在臉書發表的一篇文章，受到廣大網友重視，他自敘8日在新北市野柳知名飯店享用早餐時，聽見一旁年約國小高年級的女童向爸爸抱怨「薯條軟軟的不好吃」，不料該名爸爸竟回她「跟XX一樣軟軟的不好吃嗎？」當場讓他嚇壞。

民眾在臉書社團「爆料公社」指出，年約11、12歲的女孩，8日在野柳與爸媽、弟弟與其他友人共用早餐，席間向父親表示「薯條軟軟的不好吃」，未料其父竟回覆「跟XX一樣軟軟的不好吃嗎？」女孩聞語並無回答，但這番話讓PO文民眾當下就想和女孩母親反映。

民眾指出，自己當時將女孩與父親的對話抄寫在白紙上，並寫道：「我真的希望我聽錯，我實在想不出有什麼疊字音跟XX雷同，真的希望聽錯」，並伺機想將紙條塞給女孩母親，但對方一行人始終黏緊緊，始終找不到機會遞紙條，最後只能看著他們離開飯店。

民眾表示，將文章張貼於臉書是希望該名女孩的母親能夠看見，也提醒該名父親，「請再仔細想想，幹！她是你女兒捏！」

不少網友看完文章後，紛紛留言指出「好可怕」、「真擔心」、「希望不是我想的那樣」、「建議報警，警察會隔離瞭解調查，可以避免爸爸對女兒亂來的事情持續下去」、「雞婆是救人的開端」，但也有網友認為，「講一個影，生一個囝」、「也有可能是說炸雞（ㄐㄧㄐㄧ）很軟」。

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