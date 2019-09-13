清洗冷氣也有補助！ 嘉義市府加碼補助每台500元

2019-09-13 17:45

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義市今年7月總用電量相較於去年同期減少約5.7%，為鼓勵嘉義市民節電，嘉義市政府創全國先例，加碼補助住宅清洗冷氣服務，每台500元，補助至明年3月底，若補助經費提前用罄即終止申請。

嘉義市環保局表示，推廣住宅節電辦理「108年度嘉義市清洗冷氣補助活動」，居住嘉義市轄內非營業用之一般住宅，清洗後檢具相關文件，每台補助500元，為響應節電政策，燦坤實業股份有限公司祭出加碼，嘉義市轄區原清洗冷氣費用2000元調降為1700元（僅限清洗分離式冷氣），活動補助至109年3月31日止，如若補助經費提前用罄即終止申請；家樂福即日起至108年9月15日止，至家樂福嘉義店或北門店全館消費滿500元即送200元冷氣清洗服務抵用券（僅限清洗分離式冷氣，抵用券可使用至108年9月30日）。

嘉義市府另推出「揪甘心方案」，針對中低及低收入住宅用戶全額補助清洗費用，可向嘉義市政府環境保護局提出申請，該局將安排專業廠商到府進行空調設備清洗保養作業服務，每戶最高可補助兩台。

嘉義市環保局表示，冷氣保養分為平時保養、季節保養及大保養，民眾平時保養，2至3週清洗空氣濾網，也可在原濾網上再多貼一層濾網，過濾更多棉絮灰塵；秋冬季節通常冷氣頻率會減少，可進行季節保養，需在天候良好時開啟機器並避免濕氣進入機內，大保養可交由專業人員，定期清洗冷氣機，延長冷氣壽命並提高運轉效能，減少用電量，改善室內空氣品質，補助詳情公告於嘉義市環保局網站或電洽05-2251775分機121。

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