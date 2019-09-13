宜蘭橋改建噪音大、交通亂擾民 議員促改善

2019-09-13 17:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭橋已於上個月起封橋改建，不過，宜蘭縣議員黃定和今召開記者會，他指出，宜蘭橋改建工程的噪音嚴重影響附近力行國小學生的課堂，且當地交通動線亂，附近店家生意直直落，盼縣府改善；交通處指出，近期工程在拆橋，噪音會比較大，縣府已全力將工程影響降到最低，議員的建議縣府會再評估。

宜蘭橋建於1039年日治時期，距今已有80年歷史，是宜蘭市往返礁溪的主要道路，車流量很大；但橋梁通洪斷面不足，每逢颱風河水都會暴漲至橋底，有淹過橋面的疑慮，必須封橋保障用路人安全，加上橋樑老舊，寛度不足，缺乏人行空間，因此宜蘭市公所不斷向縣府爭取橋梁改建。

改建工程於今年4月動工，工程先在主橋梁兩側興建通行便橋，上個月13日完工啟用，換主橋樑封橋改建；不過，黃定和今召開記者會，他表示，宜蘭橋工程噪音很大，力行國小向他反應，會對學生課堂造成很大的干擾，他建議施工單位，應該想辦法改善，盡量減少噪音，並加速完成工程。

黃定和說，便橋導致宜蘭橋周邊交通混亂，附近商家生意直直落，大受影響，他希望縣府能想辦法補償這些商家，減輕民眾的負擔。

交通處回應，近期工程進入拆橋階段，噪音的確會比較大，但後續橋梁拆完，噪音的問題就能有效改善，工程施工確實會有一些不方便，縣府已盡量將影響已經盡量降到最低，希望民眾能夠體諒，至於宜蘭橋附近商家是否該給予補償，縣府會審慎評估。

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