中秋節「秋老虎」發威 專家提醒注意防曬

2019-09-13 09:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是中秋連假第一天，許多民眾早就有烤肉或出遊的計畫，不過氣象專家吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」提醒，今天為「秋老虎」的天氣型態，各地大多為晴時多雲，白天熱、紫外線強，注意防曬。

根據中央氣象局預報資料，今天全台紫外線都在過量級以上，澎湖更高達危險級。過量級情況下，在烈日中20分鐘內即可能曬傷，在危險級情況下則是15分鐘，氣象局提醒，戶外活動應採用適當物理性防護措施，如衣服、帽子、遮陽傘及太陽眼鏡等，且應持續塗抹適當的防曬油，也盡量避開上午10時至下午2時在烈日下活動。

至於詳細天氣情況，吳德榮在專欄指出，今天天氣晴朗穩定，僅迎風面北海岸、東北角有零星短暫降雨的機率；中南部山區午後有很不明顯的局部短暫陣雨。今夜各地大多為晴時多雲，唯在東北風迎風面的大台北及東北部雲量略增；東北角、北部山區有零星飄雨的機率。在氣溫方面，北部25至36度、中部25至35度、南部25至36度、東部23至35度。

吳德榮還提到，明日至下週一水氣漸增，各地仍大多為多雲時晴的天氣；中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，少部分鄰近平地受影響；迎風面大台北及東北部雲量漸增，局部短暫雨的機率逐日提升，尤其在北海岸、東北角及北部山區，溫度方面北台灣氣溫將略降。

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