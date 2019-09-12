2000頂神帽秒殺！廟方：把我殺了 我也生不出來

2019-09-12 21:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「冠軍神帽」一頂難求，埔鹽鄉順澤宮今天「新貨到」，2000頂很快被搶光，還有民眾不死心，就是想拿到「神帽」，在廟前吵開，廟方出面安撫說，今天就是2000頂，發完就沒了，你把我抓去殺了，也生不出來！

為了領「冠軍神帽」，許多人全家總動員，有人甚至從台北、高雄趕來，今天傍晚領帽人潮把順澤宮廣場擠爆，眼看2000頂就快發完，部分已登記的民眾情緒按捺不住，質疑廟方「暗槓」，又有人覺得發放的方法「不透明」。

廟方根據當初登記順序發放，9月9日當天登記者今天幾乎都能領到，傍晚輪到發9月10日登記者，因為當初登記時沒有登錄時間順序，誰才有資格先領，秩序出現混亂，現場一陣哄鬧，幾乎工作人員上演鐵公雞。

廟方人員趕緊出面安撫，他們說，站在廟方的立場，希望大家都能領到，但廠商趕工不及，一天最多就只能做2000頂，如果發光了，「你把我抓去殺了，我也生不出來」。

這頂帽子實在太搶手了，市面已出現仿冒品，一頂200元，廟方打算「只送不賣」，採實名登記，剛開始一人還可以預訂10頂，但10日開始，憑身分證號碼，每名只能訂一頂。工作人員為了今天的發放，忙到焦頭爛額，有人已經兩、三天沒睡好覺，有廟方人員私下說「做到流汗，被嫌到流涎」，也有人員說，一切都是為帝爺公（玄天上帝）服務，再苦再累都沒關係。

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