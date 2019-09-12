新北5據點長者聚汐止 分享拿手美食提前度中秋

2019-09-12 23:43

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市政府為促進各照顧關懷據點交流，由心藝社會關懷協會連結5個關懷據點到汐止水蓮山莊提前歡度中秋佳節；關懷據點紛紛拿出好吃的美食與長者分享，長者們聚在一起，一邊聊天一邊吃美食不亦樂乎。

發起這項名為「貢據共享、銀向樂活」的社團法人心藝社會關懷協會理事長陳貴芝表示，協會在新北市承辦貢寮仁里里、樹林圳福里、深坑土庫里及淡水崁頂里等4個社區照顧關懷據點，適逢協會服務滿周年，加上中秋節日，因此特別邀請4個據點的長輩，透過汐止在地安老協會理事長呂子煒協助，一起到汐止水蓮山莊與汐止湖蓮里據點進行交流分享。

社會局副局長林昭文、汐止區長陳健民、市議員張錦豪、廖先翔及各據點里長等人均蒞臨參加。林昭文表示，新北老年人口已逾56萬，佔人口比13.99％，逼近高齡社會14％的標準，為照顧長輩，侯友宜市長推出一系列友善政策，包含里里銀髮俱樂部、老人共餐、公共托老和社區照顧關懷據點，其中據點已成立293處，感謝心藝協會和安老協會將這些服務的據點串聯，讓長輩運用在地的特色食材，以及各自的傳統童玩和藝文，進行交流和分享。

今年91歲的貢寮阿嬤吳王月有好廚藝，她利用貢寮地養殖九孔鮑的特色，研發九孔鮑油飯，並教導其他志工推廣，她和幾位長輩在行動餐車上當場調理加熱備好的油飯，一一分享給參加的長輩，香噴噴的油飯讓長輩讚不絕口。

另外深坑土庫的長輩，也趁機推出「深坑四寶」，包含黑毛豬、臭豆腐、竹筍和茶葉等，讓長輩享用。大家在「你是我的花朵」歌曲中做操後，進行美食品嘗，三重穀保家商餐飲科師生更以九孔鮑入餡，讓在場阿公阿嬤享用特殊美味的月餅，提前歡度中秋。

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