西班牙帥哥建築師伊萊恩 為「這件事」拿金鏟找侯友宜簽名

2019-09-12 19:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣真是個好地方！來自西班牙的建築師伊萊恩（Lain Satrustegui），原本來台灣研究台灣的宮廟建築文化，不禁愛上台灣、還娶了台灣太太，並且留在台灣為國內設計特色建築，他今天參加參與設計的台北氣象站及氣象局儀器檢校中心合署辦公廳舍動土典禮，會後也入境隨俗，拿著動土金鏟找新北市長侯友宜簽名，希望能趕快生一對台西混血雙胞胎。

來台灣已經10年多的伊萊恩，說著一口流利國語，他對台灣的宮廟文化有深厚認識，所以兩年前拿到新北市林口區下福里市民活中心的設計案，他把對台灣傳統建築的認識融入設計，獨特的構型令人驚艷，還獲得多項國內外設計獎。

他這次再與國內的程俊強建築師合作，更將天氣圖等壓線、低氣壓及高氣壓匯聚產生的氣流垂直運動為發想基礎，將三個建築量體透過如地球表層的自然曲線概念連結，成為氣象站的獨特建築氛圍，贏得「台北氣象站及氣象局儀器檢校中心合署辦公廳舍」設計案。

昨天合署辦公廳舍舉行動土典禮，伊萊恩也跟著站在祭典中行禮如儀，而且使用金鏟動土後，他連忙拿藉金鏟找侯友宜簽名，侯友宜聽說他想生龍鳳胞，特地在金鏟的上下兩面都簽名，讓伊萊恩喜出望外。

伊萊恩事後連忙打聽「金鏟」要怎麼用，當他得知「要放在床下」時，開玩笑故做傷腦筋狀，「可是我和太太睡的是榻榻米，怎麼辦？」

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