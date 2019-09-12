快準狠利！ 高雄長庚光子刀 弧形放射殺癌細胞

2019-09-12 21:55

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄長庚醫院啟用4台高階直線加速器，以弧形放射照射患部，為患者提供快、準、狠、利，更優質光子放射治療。

啟用4台高階直線加速器

全方位光子刀啟用儀式今天於院內永慶尖端癌症醫療中心舉行，高雄長庚副院長藍國忠、放射腫瘤科主任黃英彥帶領著團隊說明俗稱「全方位光子刀」癌症治療場域，而屏東縣十二犂頭鏢文化發展協會理事長林香鬆致贈三角平台鋼琴，由愛與希望現代古典樂團表演音樂饗宴，鼓勵患者及家屬。

藍國忠說，高雄長庚每年癌症新發個案佔全國5.4%，是南台灣人數最多的癌症診療醫院，而癌症醫療中心斥資新台幣50億元新建，近1年來運作最新型質子治療設備，讓不少患者重拾健康人生。

醫療團隊指出，光子刀為改良式放射治療，避開侵入式開刀，準確依照患部形狀進行弧形放射（VMAT），降低腫瘤周圍正常組織高劑量體積，已納入健保給付。

縮短治放射治療時程

黃英彥說，光子刀各為2台同機型儀器組合，特別適用於肺癌、肝癌、胰臟癌等呼吸腫瘤，配合短暫閉氣，減少對肺部或肝臟副作用，若病人無法配合短暫閉氣，可採用另一機型被動式自由呼吸調控，另外，也減少乳癌放射治療心臟劑量及副作用。

放射腫瘤科醫事主任阮國榮指出，儀器於7月運作以來，每天可服務2百多名患者，縮短治放射治療時程，減少高劑量區正常組織暴露。

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