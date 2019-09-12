「有尊嚴的離去」 諮商排到明年

2019-09-12 21:14

〔記者羅綺／台北報導〕「病人自主權利法」已於今年年初正式上路，民眾可透過到醫院做諮詢，簽署預立醫療決定書，讓自己能「有尊嚴的離去」。但消費者文教基金會經調查後發現病主法現行3大問題，建議主管機關加以改善。

消基會轟病主法配套不完善

消基會7月針對台灣6個直轄市、共45家符合提供預立醫療照護諮商資格的醫院進行調查，卻發現根據衛生福利部「提供預立醫療照護諮商醫療機構管理辦法」中規定，醫院提供預立醫療照護諮商的團隊成員需包括醫師1人，護理人員1人，心理師或社會工作人員1人，且護理人員、心理師或社會工作人員均需具有2年以上臨床實務經驗，並需完成中央主管機關公告的預立醫療照護諮商訓練課程，但實際上卻難以實行。

消基會衛生福利委員會召集人傅秀雲表示，要召集醫師、護理師、社工或心裡師共同組成的醫療團隊並不容易，除少數醫院可以在短時間內經安排而進行諮商外，其他醫院或基於成本考量開診不多，需預約等候，短者1、2個月，長者甚至需等候至明年才能獲得諮商機會，使得有需要的民眾往往排不到，成為預立醫療決定政策推行的最大障礙。

諮商費僅2,250元至3,500元 醫院意願低

消基會秘書長吳榮達也指出，一次諮商需耗費60分鐘或90分鐘的工作時間，諮商所收取的費用僅在2,250元至3,500元間，在成本與營收的考量下，醫院很難有意願樂於推行預立醫療照護諮商。

吳榮達進一步解釋，目前預立醫療照護諮商費用需要民眾自付，諮商費用約2,250元至3,500元，加上掛號費約4,000元，說大不大、說小不小，目前僅部份醫院對中低收入戶有減免措施，但政府無任何經費的挹注和，恐使真正有需要的民眾望之卻步。

嘉義陽明醫院謝景祥醫師接受媒體專訪時曾表示，在他大手筆提供600個免費諮商名額用磬，恢復諮商收費後，1週只剩1人來諮詢。消基會認為，收費與否、價格高低、有無補助，可能都關係預立醫療決定政策推行的成敗。

消基會表示，病主法顯然尚存有諸多障礙和配套措施不足之處，期盼主管機關進行改善，讓醫院及民眾有更大的意願，接受醫療照護諮商及醫療預立決定。

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