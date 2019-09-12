澎湖活化海洋12支箭發射 推動網具實名制種植珊瑚

2019-09-12 12:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉上任後，推動海洋十二支箭，今日陸續完成鎖港定置網業者網具實名制，並在杭灣海底花園種植珊瑚，採取重罰與復育雙軌並行方式，加速恢復澎湖海洋生態，讓大海之母重新展現生機。

面對海洋資源日漸枯竭，內海生態環境惡化，漁獲量逐漸下滑，賴峰偉上任後積極執行活化海洋政策，祭出活化海洋12箭，實施網具實名制，對於隨意棄置漁網者，追查出使用者，要求負起網具管理責任。希望減少海底覆網，覆蓋珊瑚礁，造成珊瑚白化，破壞漁類棲息地，漁業產值逐年下降。

賴峰偉表示，清理海底覆網如同大海撈針，過去他任內清理7萬4000公尺海底覆網，今年清除6萬6000公尺廢棄陳年漁網，為維護海洋資源，落實網具實名制，廢棄漁網決不可隨意丟棄海洋，一定要通報政府清除，違規者依漁業法處以3萬至15萬元罰鍰。澎湖縣政府農漁局為輔導業者落實定置網實名制，縣府已完成2場次定置網漁撈漁民座談會，目前澎湖5家定置網業者皆完成網具標示漁業權執照號碼。

另外鎖港杭灣海域為農漁局種苗場的珊瑚礁人工植栽區，亦為海底郵筒所在地，生態豐富且水域安全，為浮潛及潛水活動熱點，極適合做為海洋生態教室及發展海洋生態觀光遊程，種苗場特別舉辦珊瑚復育生態遊程，且串聯相關業者一同參與珊瑚復育及欣賞水下復育成果，縣長賴峰偉今日前往種植珊瑚，並投遞海底郵筒明信片。

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