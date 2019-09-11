中秋連假將至 墾丁住房僅8成

2019-09-11 20:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中秋節三天連假週五登場，適逢學生族群剛開學不久，墾丁整體住房率僅約八成上下，沒有連假爆滿盛況，警方預估返鄉及觀光人潮可能僅約五萬人次上下，但仍在恆春半島及枋寮地區祭出交通管制措施，呼籲民眾出門遵循警方指引。

受到暑假剛結束加上各級學校剛開學，台灣民眾中秋節習慣在自家附近烤肉等因素影響，恆春半島連假旅宿業表現平平，飯店業在13日住房率平均在八成上下，14日略降至七成左右，民宿業住房也大多八成上下。

雖然住房率表現平平，但中秋節適逢土地公生日，大量祝壽人潮可望湧入車城福安宮、關山福德宮等廟宇，恆春警方在各路口實施號誌長綠，於必要時實施南

下由車城海口泊逸飯店右轉屏152線車城景觀道路至屏153線海生館左轉墾4─1道路接台26線南下，14日起北上則自台26線五里路口接屏151線至車城海口代天宮路口接台26線。

可望湧入觀光人潮的墾丁大街地區，警方視車流狀況實施單向管制，周邊也盤點出大小型車停車位共約1089車位。

關係到南下墾丁及台東樞紐的枋寮地區，警方將於台一線四三六K（水底寮五岔路口）到四四五‧五K（嘉和路口）視車潮調撥車道，將北上車道調撥予南下車輛使用；預計北返車潮湧現時，將南下車道調撥予北上車輛使用，並祭出替代道路的分流措施；因應沿山公路施工，北上車流增加時，將管制台一線中山路口禁止左轉，引導改道枋寮陸橋下左轉進入枋寮市區。

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