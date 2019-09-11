中秋連假暢遊龍潭 警方教防塞車攻略

2019-09-11 13:37

［記者許倬勛／桃園報導］週五至15日是中秋連假，桃園市龍潭警分局評估市區會湧入大量返鄉及觀光旅遊車潮，為此規劃管制措施，避免民眾塞在車陣中，也呼籲用路人配合。

龍潭警分局表示，為維護民眾出遊安全，3天連假期間，進出國道3號龍潭交流道口的車輛，須受匝道儀控管制，而鄰近匝道口的大昌路、五福街口也將架設禁止迴轉的臨時號誌，建議小型車可改至大昌路與健行路口迴轉，大型車則至大昌路與中興路口迴轉。

龍潭警方表示，要到石門水庫的民眾，可從國道3號下龍潭交流道後，經台3線中正路往台3乙線龍源路方向行駛到達，警方也建議，開車的遊客可從高線收費站或中線收費站進入，將可節省排隊等候時間。

民眾若要到六福村、小人國遊樂區，可自國道3號下龍潭交流道後，從113縣道中正路往台3乙線中豐路上林段方向的替代導路行駛，再行桃68號鄉道即可抵達，沿線都會設置引導指示標，警方也將於兩大遊樂區沿線派員指揮交通、加強違規取締。

龍潭警分局長蕭欽杰表示，出門旅遊「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於龍潭區各重要道路及遊樂區周邊，任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，多利用規劃行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，壞了出遊興致。

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