台鐵中秋連假加開159班列車 8/29開放訂票

2019-08-17 13:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年中秋節有3天連續假期，台鐵局表示，將於9月12日至16日的中秋連假疏運期間，全線加開各級列車總計159班；同時為加強疏運旅客，9月12日至16日將暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。中秋疏運車票於8月29日凌晨0點起，開放民眾透過網路、電話語音訂票；中秋連假疏運期相關加開車次及列車時刻表，即日起民眾可於台鐵網站及各車站時刻公告查詢。

今年中秋連假西部幹線規劃加開自強號13列、莒光號8列、復興號8列、區間車12列；東部幹線加開自強號65列、莒光號13列、復興號8列；南迴線加開自強號28列、莒光號8列。

台鐵局表示，中秋連假9月13日至15日，有開行台北－花蓮復興號優惠列車，提供台北－宜蘭100元、台北－花蓮200元的價格；南下每日上午8點05分台北站開車，11點10分抵達花蓮，北上於下午2點20分花蓮發車，5點26分抵達台北。

另外，中秋連假節前、節後離峰時段，台鐵也加開樹林往返台東的紅眼列車，票價可享7折優惠，台鐵局表示，紅眼列車包含9月12日南下樹林－台東5270次PP自強號，台北晚間11點33分開車，隔日凌晨2點5分抵達花蓮、4點25分抵達台東；9月14日北上台東－樹林5269次DMU柴聯自強號，晚間11點45分台東站發車，隔日凌晨2點10分抵達花蓮、4點45分抵達台北。

9月12日至15日東部幹線另有4班實名制自強號班次，於8月30日凌晨0點起，開放今年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣及國民身分證統一編號第1碼為U或V及，以及其配偶、直系血親1親等民眾訂票。

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