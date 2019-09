「NASA黑客松」台灣成績優 AIT官員誇非常不簡單

2019-09-11 20:15

〔記者羅綺/台北報導〕美國太空總署的創新育成活動「NASA黑客松」已邁入第八個年頭,台灣自2017年參賽至今,成績卓越,讓主辦的美國在台協會官員直誇「非常、非常不簡單」。

黑客松(hackathon)是程式設計馬拉松,意思是黑(駭)客加上馬拉松(Hack + Marathon),在活動當中,電腦程式設計師以及其他與軟體發展相關人員,需緊密合作,藉由美國太空總署分享開放數據,進行軟體專案。「NASA黑客松」全程48小時,在世界多個城市同步舉行,若參賽隊伍順利贏得台北初賽,即可晉級全球決賽,冠軍隊伍將受到美國休士頓NASA總部觀看火箭發射。

2017年台北場冠軍SPACE BAR團隊,在全球賽中奪得「最佳概念獎」(Best Mission Concept)冠軍;台北場亞軍MagicConch團隊,也入圍全球「Best Use of Data」獎項。2018年台北場的冠亞軍團隊也雙雙入選全球「Most Inspirational」與「Best Use of Hardware」獎項。小島出人才,讓美國在台協會文化官區毅良(Eric Aldrich)讚嘆「非常、非常不簡單」。

區毅良表示,今年NASA黑客松將於10月18日至20日展開,過去兩年台灣的團隊在全球比賽中獲得很好的成績,展現台灣人的潛力,相信台灣隊伍今年也將有傑出的表現。

台灣師範大學副校長李忠謀表示,NASA黑客松是長時間的競賽,不只耗腦力,也是體力的考驗。師大自去年開始參加NASA黑客松,看到去年比賽的盛況,讓資工出身他「手很癢」,很想下場一起參加。今年NASA黑客松在師大體育場舉行,「我們體育館很大,希望今年有更多隊伍參賽。」

NASA黑客松已開放報名,美國在台協會表示,不論是程式設計師、科學家、設計師、說故事的人、創客、動手做的人、技術人員,或是充滿熱情、願意協力解決人類在地球及太空面對各種挑戰的朋友,都歡迎前來接受科學挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法