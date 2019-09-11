解決太空、地球問題 「NASA黑客松」開放報名

2019-09-11 19:19

〔記者羅綺／台北報導〕美國在台協會（AIT）舉辦的「2019 NASA黑客松」，將於10月18至20日舉行，目前已開放報名，邀請有意願解決太空挑戰或地球環境問題的有志之士，透過軟體、硬體、視覺化數據或創新設計的方案，前來參加這項科學挑戰。

「NASA黑客松」是一項國際黑客松競賽，全程48小時，在世界多個城市同步舉行。AIT今天舉行記者會說明競賽細節，AIT文化官區毅良（Eric Aldrich）表示，NASA黑客松是美國太空總署（NASA）最創新育成活動之一，太空科技被廣泛運用在教育、科技、醫學，以及各項日常生活中，NASA希望與世界各地的人們分享開放數據資料，共同增進對宇宙的認識，並研發有意義且可行的方案。過去兩年台灣團隊在全球比賽中屢創佳績「非常、非常不簡單」，展現台灣人的潛力，相信台灣隊伍今年也將有傑出的表現。

今年「NASA黑客松」分為5大主題，分別是「地球的海洋」、「我們的月球」、「遠近行星」、「星星」、「生活在我們的世界裡」，參賽者將使用NASA提供的開源數據，透過軟體、硬體、視覺化數據，或創新設計的方案，解決太空或地球相關問題；此外，主辦單位也自9月11日起提供13堂賽前訓練課程。

AIT除了與國家太空中心、中華電信、台北市政府、台灣師範大學及美國創新中心合作，NASA黑客松也獲得產業界大力支持；包括台灣微軟、台灣駭客協會（HITCON）、台灣IBM、資策會、電週文化事業（iThome）、婦女權益促進發展基金會、聯發科技、羽澤光電、Amazon Web Services（AWS）、Facebook及Verizon Media（Yahoo奇摩）都將分別提供獎金與各項資源。

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