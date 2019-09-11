中秋節仁義潭風景區管制車輛 13、14日有賞月徒步區

2019-09-11 16:31

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中秋節將至，不少民眾會前往嘉義縣仁義潭風景區賞月，台灣自來水公司第五區管理處與嘉義縣警察局中埔分局合作，在仁義潭大壩兩側管制車輛進入，設置約300公尺長賞月徒步區，此外，也將針對民眾違規放煙火、烤肉取締開罰。

中埔分局表示，管制時間為13、14日晚間6點到11點，範圍自仁義潭大壩與嘉10線交叉口端到大壩與特定區計畫4號道路交叉口端，長約300公尺管制車輛進入，此外，如發現民眾施放煙火、烤肉，將依違反水利法、發展觀光條例取締開罰。

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