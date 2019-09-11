稻江開學前傳主管大地震 退伍上校兼代學務長

2019-09-11 14:55

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣私立稻江科技暨管理學校遭爆開學前夕一級主管人事大地震，包括校長遴選沒進展、學務長找退休軍人兼代、招生處長懸缺未補，教務長也是新手，致教職員無所適從，人心惶惶。

爆料指出，稻江學院董事會早在今年2月就成立「第七任校長遴選委員會」，造成前校長張淑中不滿董事會未慰留而提早離職，結果作業至今，還無法選出校長，代理校長洪大安並無校長資格，也沒有領導能力。

洪大安表示，校長遴選作業持續進行，但這是董事會權責，他無權也無法干涉，至於代理校長部分，是依照學校組規推派，也獲得教育部回函核備，合法性無庸置疑。

爆料者說，負責新生準備作業最重要的單位「學務處」，其學務長出缺1個多月，結果找總務長龍元海兼任，教職員都大吃一驚，因龍元海陸軍上校退伍，毫無與學生相處的經驗，也沒有學術背景，這種外行領導內行、漠視學生權益的作法，許多老師都非常痛心。

洪大安指出，學務長9月1日起由龍元海代理，人事動態令備註暫時代理至10月31日，而龍元海之前即已參加學校各項學務活動，對學生事務非常熟稔也很有經驗。

爆料者又說，招生處處長已出缺兩個多星期，更離譜的是教務長居然也在開學前換人。

洪大安強調，學校在教學品保方面有諸多改善空間，因此新學期為讓教務作業正常化，才更換教務長。

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