前瞻8.2億打造749校共讀站 營造最美閱讀風景

2019-09-11 12:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部推廣閱讀風氣，爭取前瞻經費，其中8.2億元投入「學校社區共讀站」計畫，從106年至109年要改造749間學校的閱讀空間，營造最美書香環境，今也頒發18所優選學校，除空間設計外，亦涵蓋美感素養，更增進學子108新課綱的閱讀素養。

教育部長潘文忠表示，為了讓各地學校成為社區的焦點、文化中心，促進親子、世代共讀，特地向行政院爭取前瞻計畫經費，其中有8.2億元要給全國749所學校建置「學校社區共讀站」，截至107年已有299校完成規劃，盼大家別讓孩子守著3C，讓108課綱重視的閱讀素養在平常就培育。

教育部也透過評審訪視，審查各校共讀站成果，包含空間規劃、美感營造、共讀推廣及永續經營等指標，並從中選出18所優選，今頒獎鼓勵，如高雄市仁武國小以類誠品的工業風設計，讓書本成主角；彰化縣華南國小則把室內外藩籬打破，並用階梯設計閱讀空間；台中市西屯國小更把共讀站創成多元藝文空間，加上故事爸媽成長團等推廣家庭閱讀等。

教育部國教署表示，優選學校的高中職可多獲60萬元、國中小可獲20萬元圖書經費補助，而這波地方政府中，高雄市、台中市及嘉義縣是進入評選校數最多的前三名，也獲200萬元圖書館補助經費。

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