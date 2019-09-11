動物柚子吃多傷身 北市動物園推中秋特製菜單

2019-09-11 11:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕再過兩天就是中秋節，柚子是中秋節必不可缺的水果，台北市立動物園表示，香甜的柚子吃多易引起消化不良、腹瀉，對動物來說也不例外，但為讓動物度過節慶氛圍，保育員在中秋時分特別準備應景食材，給動物們嘗鮮，不讓動物吃太多過甜的水果，做好「食安」把關。

園方指出，對動物來說，水果的糖分含量高且纖維含量低，容易造成肥胖、糖尿病、牙齒口腔等問題，尤其是部分小型靈長類、狐猴、大犀鳥等為「血鐵沈著症」敏感物種，嚴重者將導致死亡，因此不適合攝取過多維生素C或鐵質含量高的食物。

園方表示，很多動物都跟小朋友一樣，喜歡香甜美味的食物，保育員在餵食動物時，經常會觀察到水果好料優先被吃個精光，只有葉菜類剩下未吃的情況。在大群體生活的動物中，這種情況更是明顯，好吃的水果先被強勢個體一掃而空，剩下較弱勢的個體只能「撿菜尾」。

動物園內有很多動物是以蔬菜水果為主食，但園方表示，水果的攝取量並不是想吃多少就吃多少，為了讓牠們營養均衡、不偏食，保育員與營養師合作，為動物們規劃最適合牠們的菜單。

園方表示，保育員與營養師會適時調整食譜，降低含糖量高的水果，並以葉菜類或新鮮植栽代替，雖然動物們還是會先把水果一掃而空，至少有效的降低糖量攝取，也能減少引發部分小型靈長類「血鐵沈著症」等疾病的風險。大群體生活、上下位階明顯的動物如獼猴等，保育員以手餵方式分配食物，避免強勢個體過胖、弱勢個體營養不良。

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