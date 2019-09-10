爭取國際觀光客 金門11月規劃4趟汶萊包機

2019-09-10 22:08

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，為導入國際觀光客，金門縣旅行商業同業公會與汶萊航空合作，將於11月下旬規劃4趟次航班，該公會已經組成PAK（聯營團體），展開規劃遊程作業。

縣府表示，兩岸關係嚴峻，直接衝擊金門小三通，光是今年8月小三通入出境總數比去年同期減少2.87%。

縣府指出，年初即規劃開拓新市場，推動國際旅客、鎖定東南亞旅遊客群，希望分散產業風險，改變旅客來源結構。

縣府指出，今年度以「國際行銷、發展多元組成市場」為推動國際觀光目標，以新加坡、港澳、馬來西亞、日韓等觀光客為目標市場，為此，縣長楊鎮浯7月即向來訪的汶萊代表處代表李憲章商請協助包機事宜。

縣府觀光處長丁健剛說，在與金門縣旅行商業同業公會密切連絡相關事宜後，今天獲致初步成果，金門縣旅行公會與汶萊航空合作，將於11月下旬規劃4趟次航班，該公會並已組成PAK（聯營團體），展開遊程規畫作業，包括外交部、交通部等單位也協助進行相關作業中。

丁健剛說，國際行銷分為參加國際旅展、媒體露出、包機來金旅遊等多個面向、分階段進行。除已分別於6月、8月陸續邀請新加坡、港澳等媒體來金採訪，在當地獲致非常好的報導效果，預計10月馬來西亞媒體也會來金採訪。在「國際包機」部分，此次能促成汶萊國際包機是一個重大突破，未來也將循此模式規畫新加坡、馬來西亞等包機，可望有效、直接導入國際觀光客來金旅遊。

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