鳳山溪變色找到元凶 加工廠被勒令停工

2019-09-10 20:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪近來又驚傳變為乳白色，環保局一連4天架設縮時攝影機錄影蒐證，並掌握排放頻率後，今查獲鳥松區1家大理石加工廠非法偷排，將裁切加工製成產生廢污水，未經妥善處理排至廠外排水溝，環保局昨依法勒令停工，最重可罰2000萬元。

環保局近日針對鳳山溪上游進行專案稽查，發現排水溝內水質異常，經往上游坔埔排水巡查，發現鳥松區一家大理石加工廠，將未妥善處理的乳白色廢水，排放至廠區旁排水溝，造成鳳山溪污染。

環保局為避免打草驚蛇，現場架設縮時攝影機，一連4天錄影蒐證，並掌握排放頻率後，今一舉查獲非法偷排，經量測該廠排放水量，符合水污法列管事業中其他工業的石材製品製造業。

但因該廠未依規定申請廢水排放許可，對於未經許可排放行為，已違法水污法第14條規定，環保局現場要求業者立即停止排放廢水，並將依同法第45條規定命該業者停工。

此外，環保局也於該廠未經許可放流口採集水樣送驗，倘超出放流水標準違反水污法第7條規定，將依水污法第40條規範，可處6萬至2000萬元罰鍰。

環保局呼籲非法業者勿以身試法，若經查獲違規排放行為，將依法予以重罰，並移送檢警偵辦，以遏止非法排放情形，環保局也將持續針對鳳山溪上游加強稽查，以保持河川水質清澈。

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