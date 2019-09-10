吳秉承推廣澎湖美食 「故事菜」引人垂涎

2019-09-10 20:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府主打9月觀光活動-「戀戀海味・澎湖美食假期」，邀請型男主廚、澎湖子弟吳秉承擔任代言人，今日正式亮相對外說明介紹活動6大主軸，並小試廚藝，端出澎湖道地料理，希望以美食吸引更多饕客抵澎刺激觀光。

澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖每一道菜背後都有它的故事，澎湖食材品質與鮮度全台第一，秋冬海鮮最甜美、新鮮，竭誠歡迎觀光客來品嚐澎湖最道地的台菜海鮮，來場美食之旅。繼澎湖國際海上花火節、海洋派對嘉年華後，澎湖縣政府今年秋冬推出首屆「戀戀海味・澎湖美食假期」，希望透過在地鮮食美味，讓來澎湖暢遊的民眾深度認識獨特的人文及飲食文化，感受耳目一新的秋冬假期。

活動代言人吳秉承在記者會中展現精湛廚藝，現場料理澎湖特有故事菜─酸菜炒中卷，肉質結實的澎湖中卷切好後不放油直接下鍋，佐以望安特有的酸瓜，沒有多餘的調味料，經過一番翻炒，將食材原味完美呈現，賴峰偉品嚐後直說「好吃」。

「戀戀海味・澎湖美食假期」活動由廚藝界型男主廚吳秉承擔任代言人，規劃「菊島好食光」美食護照、「澎湖故事菜」、「美食主題旅遊」、「土魠魚創意料理競賽」、「土魠魚宴競賽」、「作伙來呷辦桌」等六大行銷活動，自即日起陸續展開，活動詳情可上澎湖美食推廣計畫網站（https://tastypenghu.com/penghufood）查詢。

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