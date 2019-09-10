中秋連假可順利賞月？ 一張圖秒懂未來5日天氣

2019-09-10 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕中秋連假3天後即將到來，不少民眾相當關注屆時的各地天氣，也期盼近日的好天氣能撐到週末，中央氣象局表示，中秋節還是多雲到晴的天氣，而屆時台灣西半部地區賞月機會也相當高，不過，到了週日恐怕會因為低壓帶影響，水氣增多，不確定性增大。

臉書粉專「報天氣-中央氣象局」說，中秋假期時因菲律賓東方海面屬季風低壓帶的環境，因此有熱帶擾動容易發展，而中秋前後熱帶擾動將逐漸接近台灣東方海面，因此台、澎、金、馬天氣被影響的程度，還得看到時候熱帶擾動發展的位置、強度和路徑而定，還有很大的不確定性，民眾必須關注最新的天氣預報。

「報天氣-中央氣象局」PO圖解釋現在到中秋連假的天氣狀況，從明天到週五中秋節，各地都會是多雲到晴、氣溫高的狀況，只有山區會出現午後雷陣雨，而當天台灣附近吹的是微弱東北風，預估迎風面的基隆北海岸、北部山區及東北部地區雲量略多，大台北、花東地區月娘仍可從雲縫中露臉，因此，屆時台灣西半部地區賞月機會相對較高。

週六氣溫則維持高溫，不過此時東部將會是偶雨的情況，西部則是維持晴朗好天氣，到週日台灣開始因為低壓帶影響，北部、東部水氣都逐漸增多，不確定性增大。

「報天氣-中央氣象局」也提醒，週四起風浪逐漸增大，週五開始基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區都會有長浪發生的機率，若有海邊活動務必注意安全。

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