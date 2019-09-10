今晨6縣市豪大雨特報 中秋連假恐變天

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（10日）清晨對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今晨5時25分對嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雨特報，台南市發布豪雨特報。
氣象局表示，今天清晨環境仍較為潮濕，中南部、台東及恆春半島有局部短暫陣雨發生，有些地方甚至有短時強降雨發生，隨太平洋高壓增強，水氣將逐漸減少，上午起各地轉為多雲到晴的天氣，僅恆春半島及東南部偶有局部陣雨，中午過後在山區及近山區要注意午後雷陣雨。溫度方面，白天各地高溫約32到35度，中午前後感受悶熱。
氣象局預估，本週前期受太平洋高壓影響，天氣大致穩定，但中秋連假時菲東低壓帶將開始北抬影響台灣，天氣轉趨不穩定，另外，菲東低壓帶內也可能有熱帶系統發展，只是發展的時間點及位置仍具不確定性。
颱風消息方面，第15號輕度颱風法西，目前位於日本東方海面，未來將逐漸減弱並變性為溫帶氣旋。
空氣品質方面，10日花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|27 - 36
|29 - 37
|29 - 36
|28 - 37
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氣象局今晨5時25分於嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雨特報，台南市發布豪雨特報。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）