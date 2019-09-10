逾千張明信片書寫台灣家書 林磐聳回屏東開展

2019-09-10 19:56

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東東港出生的林磐聳，被列為是「世界100位平面設計名家之一」，過去10多年來他持續用明信片書寫台灣家書，至今這些明信片累積超過3千張，每一張上面畫的都是台灣，今年10月台灣設計展在屏東，林磐聳受邀搶先在屏東美術館舉辦個展，為台灣設計展暖身，今天開幕也吸引行政院長蘇貞昌到場支持。

蘇貞昌說，林磐聳長年以台灣為主題，從全球各地寄回「台灣家書」，一封封美麗的台灣，可以看見林磐聳深厚的藝術專長與對家鄉的情感，這次更特別以東港傑出子弟的身分，到屏東美術館舉辦展覽，讓人特別感動。

林磐聳在1975年離開屏東到台北求學就業，迄今超過40年，他分享，旅途中最容易攜帶與取得的就是明信片，所以在旅行時他將心中總是思念的「台灣」用簡單的畫筆，將現場瞬間意象、感受或想法畫在明信片上，郵戳上的日期和地點就是時空的見證，在歐洲旅行時，常有找不到郵筒的情形，而他印象最深刻的就是從俄羅斯寄出的明信片，「因為到現在還沒收到呢！」很榮幸能夠在家鄉辦展覽，現在是數位時代，期待透過展覽帶給大家不一樣的手繪溫度與感受。

這次展覽特別從台灣師範大學留校作品典藏計劃與藝術銀行中借出1976年林磐聳就讀師大美術系畢業作品，並有「我的台灣，看見心靈的故鄉」、「台灣家書」、「夢的島嶼」等系列，即日起將在屏東美術館展至10月31日，預計10月10日至20日將同步於日本瀨戶內海市立美術館展出。

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