「台灣是中國的一部分」？王浩宇：我堅持台灣就是台灣

2019-05-06 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇收到韓粉來信辱罵「畜生」，他今（6）日再公布收到一信，嗆聲「台灣是中國的一部分」，但他認為：「我還是堅持，台灣就是台灣。」

王浩宇在臉書公布收到的明信片內容，開宗明義提到「四海之內皆兄弟，兩岸本為一家親」，寄信民眾認為「台灣早已是主權獨立的國家，官方正式國名叫中華民國」，他寫道「馬英九前總統多次強調，中華民國是個主權獨立的國家，習慣上大家叫台灣」，但是「CHINA=ROC+PRC」、「台灣有偏激獨派分裂分子，中國也有不理性的鷹派媒體、解放軍、高幹、網民，化解兩岸政治僵局，和平發展，需要互相諒解、善解、包容與智慧，這是兩岸人民不論藍、綠、紅，不論朝野的共同責任。」

王浩宇對此回覆，「謝謝您寫信來，長篇大論地告訴我，台灣是中國的一部分。但我還是堅持，台灣就是台灣」。網友們紛紛表示贊同王浩宇的看法，留言補充「為什麼每次寫信給你的人字都那麽亂，歪七扭八的」、「懶得看。我愛台灣」、「台灣就是台灣！去你的中國」。

王浩宇臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/