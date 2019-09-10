中秋3天連假將至 國內航線運能較去年增4.6％

2019-09-10 17:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年中秋節3天連續假期將自9月13日登場，交通部表示，已要求海空疏運單位研訂疏運計畫及備妥運能，同時請航空公司將疏運期程提早至9月12日開始，並延長至9月16日。另，今年海空運運能已較去年提高，交通部仍協調海空業者適時增班，以順利完成疏運任務。

交通部航政司表示，今年中秋疏運期間在航空部分，國內航線預計提供1582架次、12萬3236座位，平均每日座位數相較去年中秋連續假期增加4.6%，其中離島航線增加5%，目前均已開放訂位，離島航線除疏運尖峰日訂位較滿外，其餘各日座位數均尚有餘裕，後續如仍有需求，民航局將再協調航空公司規劃加班機，民眾也可洽詢各航空公司瞭解詳細航班資訊。

海運部分，本島與離島間12條航線及金馬小三通4條航線預計開航1102班次，約可提供27萬746人次的運能。相較去年中秋連續假期規劃運能，本島與離島航線較去年增加18.29%，金馬小三通航線增加15.05%。

交通部強調，為了讓民眾能順利返鄉或出遊，並在假期結束後順利返回工作崗位，已請各海空疏運單位強化橫向聯繫及合作機制，擬妥ABC計畫，並因應氣象變化將海空運能超前部署，以發揮疏運最大效能，也呼籲民眾及早安排行程及事先訂好機（船）票，才能快樂出門平安回家。

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