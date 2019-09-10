為恭醫院「雁行」成效冠全國 開發APP串聯各級醫療資源

2019-09-10 17:45

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市為恭紀念醫院配合衛生福利部健保署執行「分級醫療『雁行計畫』」，上半年將病情穩定患者轉回社區院所就醫的比率冠居全國，成效卓著，而雁行醫療團隊更製作專屬APP，協助整合各院所流程、病歷資料等，使轉診銜接更加快速暢通，今早成果發表會上也獲健保署大力肯定，堪稱落實醫療分級的楷模醫院。

衛福部積極落實醫療分級制，鼓勵各地醫療院所配合雁行服務，讓病患養成小病至診所、大病至醫院的觀念，避免醫療資源浪費；為恭醫院去年成立雁行醫療照護團隊，深入全縣18鄉鎮市各社區內，今年上半年協助943人次穩定病患轉回合作院所，不僅為苗栗區最高，在轉回社區院所就醫的比率更為全國第一。

此外，為恭醫院也開發Mobile Patient Chart（MPC）手機APP系統，藉此讓醫護人員可隨時掌握病人動態、提早擬定照護計畫，也可及時獲得第一線病情資料與病史等，讓外出訪視的醫師可透過手機迅速掌握病患的病歷、檢驗報告、用藥紀錄，也可隨時掌握病人動態。

健保署北區業務組副組長張温温表示，為恭醫院扮演「大雁」，與84家醫療院所配合，讓民眾可以透過社區醫院轉介至大醫院，同步也將過往病情資料同步傳遞，使得醫療過程無縫接軌，待病情穩定後，社區醫院也可獲得為恭醫院的診療過程資料，持續給予追蹤，讓民眾避免為看診而頻繁舟車勞頓。

為恭醫院院長陳振文說，醫療資源屬於公共財，不該被隨意使用、浪費，而院方透過新開發的MPC系統及轉診APP，串聯上下游資源，讓院內及轉診社區院所的醫師皆可透過加密行動裝置，同步掌握患者醫療情況，減去照護不連續的問題，讓民眾可安心就醫。

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