不再擔心司機繞路 交通部將修法多元化計程車能採APP收費

2019-09-03 20:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕搭多元化計程車不用再擔心司機繞路，交通部近日將修正汽車運輸業管理規則第91條，最快10月上旬就能開放多元化計程車，不必裝設計程車計費表，可透過APP計算車資；民眾預約叫車前就能掌握該趟車資，最終實收車資也是以APP預估車資為準。

多元化計程車可免安裝計費表

汽車運輸業管理規則第103之1文今年修正通過後，現行Uber與租賃車合作模式，將於10月6日正式開罰；為讓Uber車輛能順利轉入計程車體系，交通部近日將預告修正運管規則、道路交通安全規則、計程車客運服務業申請核准經營辦法等。根據交通部修法草案，這次修正重點包含不限定計程車使用車輛車門需3門以上、多元化計程車可免安裝計程車計費表、多元化計程車費率鬆綁，可納入採尖離峰與車型等計費因子等。

雖然多元化計程車，車輛顏色不限黃色、可用APP叫車、不用放車頂燈等，不過因仍有許多限制，使得Uber駕駛不願轉做多元化計程車。像是費率不夠彈性、車內仍須裝計費表、車型還是有限制等。

放寬車門數限制 但乘客叫車時需揭露

交通部表示，為放寬多元化計程車限制，運管規則特別做多項修正，針對部分進口小客車雖為5人座，但車輛車門僅駕駛、右側副駕駛、後方車門等3門，乘客須從右側上下車；雖車門數未達4門，但仍符合道安規則中，乘客要由右側開關車門及上下車原則。基於提供計程車營運使用車輛彈性，將放寬計程車車門數限制，從4門以上改為3門以上，但規定多元化計程車需於乘客叫車時，提供車門數資訊讓消費者知悉判斷是否叫車。

多元化計程車費率方面，現行允許經營業者於公路主管機關核定運價範圍內自行訂定，並登載於預約叫車網路平臺首頁，且於消費者叫車前應提供預估車資資訊。交通部表示，依據現行營運模式，透過網路APP計算車資的技術成熟度、可靠度，已獲一般消費大眾接受，若以預估車資作為實際收取車資，消費者除可事先掌握車資並決定是否叫車，可避免依計費表收費時，出現與預估車資誤差所衍生的爭議。因此，這次修法特別增訂多元化計程車，可免安裝計程車計費表規定；為因應多元化計程車免安裝計程車計費表，原計費表可列印乘車證明供乘客作為收據，及語音播報應繫安全帶的功能，將會要求由業者以其他形式提供。

為讓業者經營時能有彈性費率，這次運管規則修正案中，多元化計程車所定費率的計費方式，除行駛里程外，可依不同市場定位規劃，採尖離峰、中途繞路或停等特殊需求、車型、會員回饋等多樣性費率因子，並以公路主管機關核定計費結構及不低於一般計程車運價原則，自行擬定費率計算方式。

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