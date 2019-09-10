改善籃球場 竹市舊社國小今啟用

2019-09-10 17:03

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市舊社國小籃球隊已獲竹市中小學籃球聯賽13連霸，且培育多名優秀籃球選手進軍HBL、UBA，是竹市基層籃球培訓重鎮，新竹市府補助230萬元，解決籃球場積水與表層龜裂問題，今天舉行啟用典禮，市長林智堅也當起一日籃球教練，傳球給國小、國中、高中、大學的籃球員上籃，見證竹市籃球訓練的成果。

林智堅說，舊社國小推動籃球運動，16年來有13年奪下竹巿中小學籃球聯賽國小組冠軍，是培育籃球國手的搖籃，不少優秀校友也返母校慶祝學弟妹的新球場，包括簡廷兆、黃筑琳等HBL、UBA新銳球員，都畢業於舊社國小。

林智堅說，市府已投入1.86億元改善市轄29所學校，39項操場、球場等運動設備，而舊社國小有47個班級，學生人數也在增加，但球場已19年沒有大規模翻修，市府此次進行籃球場鋪面重整，是標準場地規格，期許小球員們繼續努力。

校長莊傑志說，這是學校20週年最棒的禮物，這座籃球場是學生下課的最愛，整修完畢後能夠讓為新竹市培育更傑出的籃球人才，並奠定第一級基層訓練根基，籃球場旁也添加美學角落「籃球小荳荳」吉祥物繪圖，象徵舊社孩子活力無窮，且有沙坑和跳房子遊戲格，可讓幼兒園及低年級享有快樂童年。

市府教育處表示，舊社國小籃球隊成績優異，男子籃球隊已獲竹市13連霸，前年獲得全國少年籃球錦標賽亞軍，去年獲得全日少年夏季籃球賽冠軍。更是培育國手搖籃，包括簡廷兆當選U18國手，學生也到南山、松山、成功、南湖高中等學校就讀外。

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