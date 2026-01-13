為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌率團拜會白宮國安會、AIT總部 交流細節全保密

    2026/01/13 08:15 中央社
    台灣民眾黨主席黃國昌（見圖）12日率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。圖為黃國昌步出AIT總部大樓。（中央社）

    台灣民眾黨主席黃國昌今天率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。除了AIT執行理事藍鶯陪同外，國務院官員也現身AIT總部。然而，對於實際拜會對象與交流內容，黃國昌本人始終低調，未透露細節。

    黃國昌、候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇今天抵達華府，約上午10時赴白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）在藍鶯（Ingrid Larson）陪同下會談逾1小時。

    一行人於下午1時趕赴美國在台協會（AIT）位於維吉尼亞州的總部，國務院中國與台灣議題研究員莊宛樺（Jessica Drun）等人現身同棟大樓。

    約2小時後，黃國昌踏出AIT大門，未發表簡短談話，對於會晤對象、討論議題，美方有無當面關切台灣國防預算，及民眾黨是否將持續封殺國防特別條例等議題，黃國昌三緘其口。

    民眾黨一行人前往AIT期間，「紐約時報」（New York Times）引述知情人士報導，美國接近與台灣達成貿易協議，對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。

    黃國昌也未證實與美方對話期間是否談到15%為最終關稅稅率，多次以「謝謝」回覆後便搭車離去。

    民眾黨訪團晚間從華府搭機離境，預計在台北時間14日清晨抵達台灣後將儘速召開記者會，報告訪美所得到的資訊跟成果。

    黃國昌出發前在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，希望有機會從美方得到直接可信賴的資訊，也表達台灣人民在相關問題上關切的角度。

    黃國昌指出，民眾黨把此行定位成真誠、坦率的交換意見。台灣民眾黨也一直支持國防自主及強化台灣自我防衛能力，但也須忠實反映人民心聲，「這是個負責任在野黨的天職」。

    關稅議題方面，黃國昌說，政府不斷告訴民眾「去年4月在所謂最優先的清單」，到8月時還是用20%加上既有稅率，如今已邁入2026年，針對國人關心的議題，台灣民眾黨認為最好的方式就是坦率交換意見，而且得到可信賴的資訊。

    熱門推播