頭份人瑞透露養生秘訣 與市長合唱手抄本日文歌

2019-09-10 13:32

［記者鄭名翔／苗栗報導］中秋佳節將至，苗栗縣頭份市長羅雪珠今早慰訪市內的百歲人瑞，除了當面發送敬老禮金及秋節禮盒外，也與可愛的阿公、阿婆們話家常，家住廣興里的百歲阿公高木春看到市長來訪笑得合不攏嘴，並透露自己養生秘訣是唱日文歌，現場也拿出自己珍藏的手抄歌譜，與羅雪珠一齊引吭高歌，笑聲滿堂。

高木春的家屬表示，阿公雖然高齡百歲，但身體仍十分硬朗，平常也沒有特殊的長壽訣竅，但就最喜歡唱早年習得的日文歌曲，常聚精會神的手抄歌詞，閒暇時就拿出來哼哼唱唱，保持心情開朗、情緒平靜，心理健康、人就自然神清氣爽，就是最佳的養生撇步。

「家有一老如有一寶」，羅雪珠今早與縣議員温宜靜也陪著高阿公合唱日文歌曲「冬戀」，讓阿公彷若遇到知音開心不已；羅雪珠說，凡設籍頭份滿一年、年滿80歲的長輩皆可收到公所贈送的千元敬老金，而因應高齡化社會來臨，未來也將拓點關懷據點列為首要老年福利政策，讓所有長輩皆可得到適當照顧。

頭份市公所指出，今年共發放給3107名長輩中秋敬老禮金，採劃撥轉帳的共有2710人，將於今日轉入；採現金發放的397名長輩，則由各里長或里幹事從昨天起陸續當面送達，若逾期1個月未領者則視同放棄，請長輩們注意時間、把握自身權益。

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