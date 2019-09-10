新北店家疑以恐怖陷阱對付街貓挨轟 動物救援小組籲依法嚴懲

2019-09-10 08:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕新北市新店1間店家疑以恐怖陷阱對付街貓，還貼文炫耀「慘叫一聲吧！」挨轟，網友號召給一星負評抵制，台灣動物緊急救援小組批評店家是最壞示範，今通報新北市府動保處，要求依違反動物保護法嚴懲無良店家。

台灣動物緊急救援小組今接獲網友轉寄照片投訴，指稱新北市1間店家近日在商店附近自製恐怖針刺陷阱對付流浪貓，還自拍照片臉書po文炫耀「慘叫一聲吧！光想就已經很有情境畫面了」、「喵星人立馬正式宣告完全戰敗、無條件投降」；店家甚至還在貼文後大言不慚署名「戰地記者林小子編譯，2019年9月9日9點9分9秒」。

該貼文一出立刻引爆全台愛貓人士怒火，痛批「不尊重生命的店家，同樣不會被尊重」、「看到貓咪很可憐，瞬間感覺口中的車輪餅變得難吃無比」、「這種不愛惜生命的店家，連給一星都嫌多！」，眼見負面留言湧入，店家目前已關閉臉書，但仍止不住網友怒火，貼文被轉傳至各大社團，愛貓人士號召到店家的GOOGLE頁面留一星負評抵制。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，自製針刺陷阱意圖傷害流浪貓明顯違反動物保護法，已通報新北市動保處查處。此外，倪京台也說，街貓已經非常可憐，常有一餐沒一餐，店家不但不給食物與水，還自製恐怖陷阱要置牠們於死地，實在非常惡劣，「簡直冷血」，呼籲新北動保處依違反動物保護法嚴懲該無良店家。

倪京台指出，九月九日是「台灣狗節」，同時也是呼籲大眾關心流浪貓狗的日子，沒想到竟傳出虐待動物事件，實在相當諷刺；倪京台說，如果發現街貓影響環境或造成居住困擾，可與當地動保團體合作，以誘捕籠誘捕，節育後再回放，可有效控制街貓數量；店家以自製恐怖陷阱方式處理流浪貓，是最壞的示範。

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