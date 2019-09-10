41年豐原三民書局將熄燈 網：覺得用新台幣下架是件悲傷的事

2019-09-10 08:44

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獨立書店的隕落與新生 豐原三民書局VS香港銅鑼灣書店

〔即時新聞／綜合報導〕隨著實體書店式微，在豐原經營邁入第41年的三民書局，也將於9月底熄燈，豐原三民書局在臉書發文表示，因租約到期，且近年書店不好經營，忍痛結束營業，網友看到紛紛直呼不捨，並稱「第一次覺得用新台幣下架是一件悲傷的事情」。

在誠品與諾貝爾兩大連鎖書店相繼退出豐原後，經營至今邁入第41年的豐原三民書局，因近年書店不好經營，加上租約即將到期，決定在今年9月30日結束營業，他們昨於臉書粉專上也再度發文提醒老顧客，除感謝外界長期以來的支持，也提醒老顧客盡快使用還在手上的圖書禮券或提貨券，該文PO出後也引來許多網友表示不捨，紛紛直呼「謝謝三民書局陪伴著我長大，期待有天再見」、「謝謝，曾經在豐原的歲月，感謝有這麼棒的書局陪伴我。」、「真的很不捨！以後我要去書店還能去哪裡呢！（大淚）」、「曾經經歷過在豐客對面地下室的階段…以前在聖誕節總會去挑選亮晶晶的卡片，你們還有庫存嗎，哈哈」、「好可惜!豐原的地標」、「謝謝三民，我的少女婦女時代」，還有網友問說「真的假的？」、「你們還有機會回來嗎」等。

豐原三民書局位處豐原火車站商圈，和台北三民出版社所開設的三民書局並無連鎖關係，也沒有網路書店，前身是三民路43號的華谷書城，民國67年在老闆夫婦利錦祥、陳姿媚頂下後，改名為三民書局，早期以專賣黨外雜誌、台灣本土作家、社會文史批判專論的書群，以及支持黨外運動著名，堪稱是中部民主運動的象徵。

針對未來動向，先前有媒體消息則引述店長說法指出，近年實體書店確實不好經營，加上租約即將到期才忍痛決定歇業，但決定得其實相當匆促，不排除以後會另覓新址開設小型書店。

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