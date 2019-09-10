順澤宮幸運帽再現神蹟！埔鹽鄉長親身遇到…嚇到落淚

2019-09-10 06:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是玄天上帝來託付！彰化縣埔鹽鄉順澤宮成為炙手可熱的幸運帽後，民眾只能透過跟廟方登記來索取，一天下來已有1700頂登記，昨（9日）晚間7點多，一名約60歲男子到廟索帽，希望祈求幸運帽為癱瘓十多年的兒子祈福，但廟方已關門，也無剩餘帽子提供，失望的準備離去，正好遇見埔鹽鄉長許文萍，拿著2頂順澤宮的帽子入廟，說明委由後，許文萍當場嚇得落淚表示，20分鐘前，有信徒拿帽子給她，說會有人跟她索取，沒想到真的靈驗了！

許文萍表示，昨日接到不少索帽電話，但她實在沒有多餘的帽子可以送人，都只能要求對方等待，昨晚下班後想去吃麵，原本想吃的麵攤沒開，便選擇離家近的一家麵攤用餐，一進門，老闆就跟她說，「我這裡有2頂帽子給妳，因為跟妳要的人很多，一定用得到」，她受寵若驚後接下老闆好意。

沒想到馬上遇到需要的人！許文萍說，用餐後離開返家，由於會路過順澤宮，決定先持剛剛獲贈的2頂帽子到廟宇過香、蓋廟印，一下車就見一位約60 歲男子跑來，跟她說「小姐，可以給他一頂帽子嗎？想幫臥病在床十多年的兒子祈福」她見他求得誠懇，立刻帶他入廟，向玄天上帝祈福，

許文萍說，這位民眾表示，兒子從17歲昏迷不醒臥床至今十多年，因看到媒體報導順澤宮宮帽會帶來幸運，所以下班後，立刻從和美到埔鹽，想為孩子祈求幸運帽，結果早被索取一空，準備離開時剛好遇到她拿兩頂帽子走來，她見他一臉慈祥，也不疑有他，便請求廟方開放廟門，讓民眾進廟祈福，而祈福過程中，她也被他的誠意感動，本來是站著，結果也跟著跪下一起祈福，最後送上改上廟印的宮帽給他，他才滿意離去。

許文萍表示，「覺得冥冥中受到神明託付」，如果不去這間麵攤，如果沒有突然停車到廟宇，這一切就不會發生，希望這頂「幸運帽」能完成這名父親心願，看到兒子醒來並恢復健康。

埔鹽鄉長許文萍（左）陪著一名慈父跪求，向玄天上帝祈福。（記者陳冠備翻攝）

一名慈父到順澤宮求帽撲空，埔鹽鄉長遇見，立即捐出剛獲贈的帽子，並帶他入廟向神明祈福。（記者陳冠備翻攝）

挪威選手Gustav Iden戴著「埔鹽順澤宮」參加鐵人三項世界錦標賽奪冠，引起國際目光，帽子也被視為幸運帽。（圖擷自IRONMAN 70.3 World Championship）

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