高雄中秋連假公路客運增量2成 加開紅眼班次

2019-09-09 23:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中秋連假即將到來，高雄區監理所啟動疏運計畫，整體運量增加2成，中秋節前一天將於高鐵左營站，加開0時10分公路客運紅眼班次，接駁搭乘高鐵末班車的民眾，並將視情況機動增車。

高雄區監理所預期中秋節連假前一天將出現返鄉人潮，協調公路客運業者增加2成運量，透過密集發車班次，節省民眾等候時間，其中高鐵左營站、台鐵花蓮玉里站，分別加開9117、8181紅眼班次。

監理所表示，9月13日0時10分9117延駛至高鐵左營站發車1班次，另9月12日8181加開晚間6時30分成功發車、10時40分玉里發車等2班次，以銜接高鐵、台鐵因應加開疏運列車，讓高屏及台東成功地區民眾能平安返家。

熱門景點佛光山每日有6條路線，多達131班次疏運車輛，如高雄客運8050、義大客運8501、台灣好行哈佛快線、台灣好行大樹祈福線等，其中義大客運8501、台灣好行哈佛快線可到高鐵左營站搭車，高雄客運8050更延伸到台南火車站搭車，串聯南台灣生活圈。

最受歡迎的必遊勝地墾丁由高雄、屏東、國光及中南客運4家共營業者，提供9117、9188、9189台灣好行墾丁快線及0918等路線，原本每日有182班次，因應中秋連假增加2成6運量，每日高達230班次。

監理所指出，民眾於9月12至15日期間，搭乘全國86條國道客運路線可享平日或85折優惠、39條台灣好行路線全票刷卡半價，或國道客運、高鐵或火車「刷卡轉乘」當地公車，可享基本里程或一段票免費，歡迎民眾多加利用。

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