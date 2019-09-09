鼓勵失智長輩面對疾病 議員服務處成另類展場

2019-09-09 19:37

〔記者黃美珠／新竹報導〕勞動黨籍新竹縣縣議員陳新源的服務處最近變成另類展場，創作者不僅名不見經傳，還都是重度失智的鄉親長輩。他像幼兒園孩子家長珍視自己孩子作品般當成珍寶展示，原來這是他的服務處跟湖口仁慈醫院新埔失智社區服務據點合署辦公的合作成果，他每週3天讓出辦公空間，給失智長輩參加仁慈所規劃有助延緩病情的課程，課後這些作品就直接在現場展出，讓這些長輩及其家屬更有信心面對疾病，不再無助和焦慮。

陳新源說，失智症是目前文明病的最新趨勢，也是當前社會亟需關切的問題。仁慈醫院派駐團隊，帶著具有改善病情效果的課程來到他的服務處，安排失智長輩畫畫、或學寫書法、或者捏捏陶土，還讓這些長輩學著講故事，說出他們記憶中的有趣「老頭擺」往事。

他說，這個合作自從今年6月啟動後，很明顯看得出來固定來參加活動的6、7名重度失智長輩們，精神、氣色都比過去要好，他覺得非常值得。

而他的服務處內也拜這些長輩之賜，每週都推陳出新的創作品，而且越展出越多。因此他們跟仁慈醫院計畫，目前每週僅3個半天的課程，明年將擴大到平日每天都開課，希望對新埔當地的失智症長輩有所幫助。

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