私房錢？ 中市衛生局用「菸捐」買禮物 送花博志工

2019-09-09 21:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕籠絡人心？市長盧秀燕免費政策，導致虧損累累的台中世界花卉博覽會，在閉幕近半年後，由中市衛生局動支「菸捐」，大買禮品餽贈花博志工的「衛生組」志工，外界對此質疑，是否行政效能差？「菸捐」成了盧市長收買人心的私房錢？對此， 中市衛生局保健科長楊惠如說，需要時間計算核對志工服務時數，送禮物則是當時招募志工時的承諾，至於動支「菸捐」，是志工於花博會場宣導禁菸，符合「菸捐」的「菸害防制」與專款專用原則。

花博在今年4月閉幕，時隔近半年，花博「衛生組」志工近日收到衛生局的小禮物，且禮物註明是用菸捐（菸品健康福利捐）購置，服務滿20、40與60小時的「衛生組」志工，可拿到飲料提袋、保溫袋或保鮮盒禮物，至於衛生局聘的花博其他項目志工，例如「救護組」，就沒有小禮物。

上述禮物引起揣測，有人質疑行政效能低，禮物才會延宕近半年，菸害防制法第四條規定，菸捐僅能用於「菸害防制」等12種項目，用「菸捐」買禮物，是否合法並具正當性？亦有人認為，市長盧秀燕的免費政策，導致花博虧損13億，平均每位市民負債500多元，動支「菸捐」買禮物，顯得很諷刺。

衛生局保健科長楊惠如說，去年招募志工不理想，衛生局遂有送禮物的承諾，答應閉幕後給禮物，來鼓勵民眾當志工，但因服務時數計算與核對需要時間，才會延至近期發送，至於只給「衛生組」志工，是花博各園區全部禁菸，此組志工勸導有成，符合上述法律的「菸害防制」，也符合專款專用原則，「救護組」志工沒有宣導禁菸，也就沒禮物，這項禮物發放並無政治考量。

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