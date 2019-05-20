促開放「加熱菸」且課稅 公共政策平台成案

2019-05-20

〔記者王孟倫／台北報導〕「加熱菸」是否應合法化？有民眾在國發會的公共政策網路參與平台，提案要求「合法開放加熱式不燃燒菸品，納入健康菸捐」，附議人數已超過五千人門檻。依規定，相關主管機關須於七月十八日之前做出具體回應。

電子煙及加熱菸均屬於新興菸品，各國政府開放與否有所不同。主題為「合法開放加熱式不燃燒菸品，納入健康菸捐」的提案在四月二十七日提出，五月十八日晚間獲逾五千人連署附議，跨過門檻。

提案指出，日本、南韓、馬來西亞等國家已合法開放及納入菸品管理，二○一八年時已經在四十三個市場銷售；在台灣，非法走私加熱式菸品猖獗，但不少粉絲頁、代購等從國外非法攜入，提議將加熱式不燃燒菸品，納入健康菸捐、列入菸品管理。

檢視附議這項提案的民眾留言看法，包括：「主要國家都開放了，台灣到底什麼時候才要跟上，政府立院動起來。」「和香菸一樣都是菸草製品，沒有理由禁止。」

主張納管合法化加熱菸的台灣菸草減害協會理事長王郁揚表示，菸稅還是長照基金目前主要的財源，總統蔡英文應該要開闢新財源挹注國庫，也懇請財政部能依法行政。

不過，董氏基金會等反菸團體日前已赴行政院遞交陳情書，要求政府要頂住壓力、別拿國人健康當賭注，反對開放任何新興菸品。

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