付醫藥費也能「嗶」了！高市聯合醫院、聯邦銀行合作推手機行動繳費

2019-09-09 13:35

〔記者方志賢／高雄報導〕付醫藥費也能「嗶」了！高雄市立聯合醫院與聯邦銀行合作，明日起提供信用卡刷卡及手機行動支付等多元支付方式，民眾看病不須提領大筆現金，只要透過信用卡或智慧型手機「嗶」一下，病人就能快速結帳。

高雄市立聯合醫院院長張宏泰與聯邦銀行高雄事業部協理郭玉程、商店推廣科經理邱皇儒、副理葉柏均等人，今上午共同宣布這項多元醫療支付方式啟用。

張宏泰表示，為提升民眾繳款便利性，除了信用卡刷卡外，也推出手機行動支付（Apple Pay、Samsung Pay、Googel Pay），是高雄地區公立醫院中，唯一全面有推行NFC手機感應刷卡的區域醫院，歡迎民眾善加利用，高聯醫便利且多元化的服務。

郭玉程說，手機行動支付是未來趨勢，因為每個人都會隨身攜帶手機，比帶錢包還方便，手機只要綁定信用卡，而且可透過密碼、指紋等安全機制控管，不用怕被盜刷，不僅可支付醫療費，還可搭公車、捷運、計程車，甚至到

百貨公司購物、吃飯都可用。

郭玉程說，他有時會忘記帶錢包，但一定會帶手機，因為現代人沒有帶手機幾乎無法生活，即使沒有帶錢包，但有手機還是可以過一整天，對日常生活非常方便。

聯合醫院表示，該院10日起全面提供信用卡刷卡（VISA 信用卡及手機行動支付服務，民眾只要持信用卡或具NFC 功能手機，並綁定信用卡做為支付媒介，即可在門診、急診、住院、健康檢查或醫學美容繳費，也無須額外負擔任何手續費。

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