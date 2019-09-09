跟著侯友宜踩自行車上班！新北串聯河濱車道

2019-09-09 09:59

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府為了鼓勵大眾騎乘腳踏車上下班，串聯板橋、新店及三重等三條自行車道路線。新北市長侯友宜今天一早7點從永和中正橋新店溪自行車道騎乘單車到市府上班，全程共9公里，雖然滿身汗卻讓他直呼相當暢快。

戴上安全帽的侯友宜騎上自行車，雙腳踩在踏板上奮力向前踩動，不忘提醒單車族交通安全。侯友宜說，新北市河濱自行車道全長超過500公里，因此通勤綠廊的規劃以河濱自行車道為主幹道，路徑串接市區人車共道、自行車道或利用慢車道並設置標誌、標線導引，騎著單車通勤上班，環保又健身。

新北交通局長鍾鳴時也在自行車隊裡，他說，通勤綠廊規劃重點以安全、少牽引，加上市區路徑串接捷運站、YouBike站、政府機關、學校等，並增設河濱及市區端指標系統。

同時，高灘地工程管理處也在板橋區江子翠橫移門、新店區湯泉陸橋下及三重區12號越堤道頂等三個試辦區的堤內外出入口增設相關指示牌面及導覽地圖，再搭配全國規模最大YouBike服務網，提供民眾安全、舒適、便捷的騎乘環境和轉乘服務。

新北交通局補充，市政府重新調整行政大樓員工自行車停車空間，除新增車位及指引標示，並壁面彩繪美化，且於30樓、31樓設置淋浴室，提供置物櫃和吹風機，藉此鼓勵市府員工多多利用自行車通勤。

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