醫療新南向 國泰醫院與越南越德醫院簽署MOU

2019-09-09 09:59

〔記者羅綺／台北報導〕國泰綜合醫院協助越南越德醫院（Viet Duc Hspital）建置急診醫療資訊系統，讓急診流程智慧化，解決越德醫院長久以來急診壅塞的困境。

越德醫院（Viet Duc Hspital）是北越最大的外傷手術中心，每天接受大量的轉診病人，但因急診檢傷手術分級、手術排程仰賴人為調控，及缺乏資訊系統，造成急診長期壅塞，平均一天約有40位病人在急診等候手術。

國泰醫院表示，配合政府新南向政策，今年8月國泰醫院與醫院評鑑暨醫療品質策進會，共同組成智慧醫療團隊參訪越德醫院急診並檢視急診運作流程，進行智慧醫療案之評估與導入計劃。

醫療團隊診斷發現在轉送的過程中，越德醫院因無法事先得知病人到院前的狀況，進而影響後續處置時效。此外，急診檢傷缺乏資訊系統協助，手術分級及手術排程仰賴人為等問題，都是造成病人無法有效分流、人力資源無法有效運用，導致急診壅塞的原因。

國泰醫院急診醫學部主任陳健驊指出，無法得知病人到院前狀況及缺乏手術排程系統，影響甚大，因無法事先掌握病人病情，便不能事先備妥手術室或是病房，導致每位經轉送過來的病人都只能在急診耗時等候，等候手術或是病房，造成急診壅塞、人滿為患。

為促使醫療資源能有效應用，國泰醫院與越德醫院簽署台越醫療合作備忘錄（MOU），協助越德建置急診醫療資訊系統，包括導入到院前救護遠距醫療系統、建立急診檢傷與手術排程資訊系統，取代現行人為調控。

駐越南台北經濟文化代表處陳錦鈴公使、越南河內衛生局Dr. Tran Quy Tuong及Dr. Pham Xuan Viet皆出席見證簽署台越醫療合作備忘錄（MOU）。

10月起越德將進一步派遣3位專業人員至國泰醫院接受培訓，透過資訊系統的導入，幫助越德醫院急診流程智慧化，提升醫療品質。

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