醫療新南向 長庚醫院前進馬來西亞簽署合作案

2019-04-15 11:35

〔記者吳亮儀／吉隆坡報導〕長庚醫院今天和馬來亞大學醫學院附設醫院簽署合作備忘錄，捐贈1套價值600萬元的人工電子眼、15套洗腎設備給當地醫療機構，以及未來的人才培訓和產業鏈合作。

長庚醫院董事長王瑞慧、決策委員會主委程文俊今天在馬來西亞吉隆坡與馬來亞大學代表Dr.Yong Zulina Zubairi、馬來西亞衛生部秘書長Dr.Chen Chaw Min共同簽署合作備忘錄。這也是長庚醫院在馬來西亞簽署合作備忘錄的第7家醫療機構。

「人工電子眼」原理是取代人體視網膜的感光功能，經由在眼球內植入電極並貼附在視網膜黃斑部，再讓患者配戴有攝影機的眼鏡；眼鏡獲得影像後，會將訊號傳送到眼內的電子元件，並經由視神經傳導到大腦視覺區，讓患者看到黑白影像。

在台灣，人工電子眼適應症目前僅有視網膜失養症，全台灣共有10名成功案例，長庚醫院就有7名成功病例，是亞洲最多、也是第一個人工電子眼卓越中心。

馬來亞大學醫學院附設醫院眼科視網膜科主任Ain Kamalden說，馬來西亞也有不少類似的失明病患，很感謝長庚醫院捐贈1副電子眼，之後會帶醫療團隊和長庚醫院合作，做眼部手術交流和經驗分享。

程文俊說，這次和馬來西亞醫學機構簽訂合作備忘錄後，會持續推展台灣醫療品牌，例如介接醫療器材或藥品公司與當地業者，並於人才培訓時間安排我國醫藥產業鏈參訪或介紹課程等。

長庚醫院在馬來西亞繼新康國際醫療集團、吉隆坡同善醫院、古晉黃開祥西醫診所、中醫師暨針灸總會、檳城普特拉醫療中心、檳城南華醫院之後，完成簽署合作備忘錄的7家醫療機構。

未來將陸續與私立百匯班台國際醫療集團（Parkway）及雙威醫療中心（Sunway Medical Centre）簽署合作備忘錄。

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